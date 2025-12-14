- Дата публікації
Розпочалася зустріч Зеленського, Мерца і спецпосланців США Віткоффа та Кушнера в Берліні — перші кадри
Тристороння зустріч у Берліні розпочалася.
Розпочалася зустріч у Берліні президента України Володимира Зеленського із представниками США щодо завершення війни.
Про це повідомляє Зеленський.
«Розпочали зустріч», — повідомив президент, додавши до допису три прапори України, Німеччини та США.
Разом з українською стороною до німецької столиці прибули представники США — Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які представляють команду президента Дональда Трампа.
Основною темою обговорення стане пошук шляхів завершення війни Росії проти України та можливі параметри майбутніх домовленостей.
Раніше йшлося про те, що зустріч у Берліні розглядається як один із ключових етапів координації позицій між Україною, Сполученими Штатами та європейськими партнерами на тлі активізації дипломатичних зусиль навколо припинення бойових дій.
Нагадаємо, що з українського боку групу представляють секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов. Участь беруть представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки.
Також у відомстві німецького канцлера Фрідріха Мерца зазначили, що лідери держав, а також представники США будуть говорити про економічну співпрацю та мирне врегулювання війни РФ проти України.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив деталі "мирного плану". Глава держави пояснив, що компроміси неминучі, але пріоритет — безпека та інтереси України.