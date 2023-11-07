Розпочалася евакуація громадян України із Сектора Гази: що відомо

Багато деталей озвучувати наразі не можна.

У вівторок, 7 листопада, розпочалася евакуація українців із Сектора Гази. Цей процес триватиме декілька днів.

Про це повідомив посол України в Єгипті Микола Нагорний, пише "Радіо Свобода".

Подробиці

Безумовно, однією з основ успішної евакуації є конфіденційність. Тож поки вона не буде завершена, підкреслив Нагорний, деталі розголошувати не можна.

"Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази", – повідомив Нагорний.

Раніше йшлося про те, що дозвіл на евакуацію із Сектора Гази отримав вже 101 українець. Загалом у списку 367 громадян нашої держави.

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