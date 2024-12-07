Трамп, Макрон і Зеленський зустрілися у Парижі

У суботу, 7 грудня, у Парижі відбулася тристороння зустріч президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив французький телеканал BFMTV.

Перед початком тристоронньої зустрічі французький президент зустрівся віч-на-віч із Дональдом Трампом.

Після прибуття Дональд Трамп обмінявся теплими обіймами та кількома рукостисканнями з Еммануелем Макроном на сходах президентського палацу.

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Після цього лідери зробили кілька заяв для преси.

“Це велика честь для французького народу вітати вас через п'ять років після того, як ви вперше були тут”, – сказав Еммануель Макрон Дональду Трампу.

“Для мене честь бути тут”, – відповів Дональд Трамп, підкресливши свої “чудові стосунки” з президентом Франції.

Обраний президент США натякнув на можливу тему переговорів з французьким лідером.

"Ми досягали великого успіху, працюючи разом у обороні і нападі. Здається, світ зараз трохи божеволіє, тож ми будемо говорити про це", - сказав він.

Невдовзі до французького та американського лідерів приєднався президент України Володимир Зеленський.

Загалом зустріч тривала близько півгодини.

Після розмови Макрон провів Зеленского та Трампа сходами Єлисейского палацу до їхніх автомобілів.

Лідери потисли один одному руки і поїхали, не надавши коментарів пресі щодо того, як пройшла зустріч.

Нагадаємо, напередодні, 6 грудня, стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон має намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом, які в суботу, 7 грудня, перебуватимуть у Парижі з нагоди церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері.

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