Розпочався суд над чоловіком, який намагався вбити королеву Єлизавету II з арбалета

У Британії розпочався судовий процес у справі про замах на життя королеви Єлизавети II, який було скоєно у грудні 2021 року. Озброєний арбалетом Джасвант Сінгх Чейл, якому зараз 21 рік, скористався нейлоновою драбиною, щоб пробратися до Віндзорського замку, де під час пандемії жила королева.

Про перші заяви на суді повідомляє BBC .

Розслідування встановило, що Джасвант Сінгх Чейл дві години ховався у замку, вичікуючи слушної нагоди, щоб здійснити свій намір. Офіцер-охоронець помітив його біля дверей, що вели до королівських апартаментів. Хлопець був у балаклаві та мав приготовлений до пострілу арбалет.

Під час затримання чоловік двічі заявив охоронцеві, що прийшов убити королеву.

Крім того, у відеозаписі, опублікованому у соцмережі за кілька хвилин до входу в замок, Чейл сказав: "Мені шкода, мені шкода за те, що я зробив, і за те, що я зроблю. Я спробую вбити королеву Єлизавету, главу королівської родини. Ця помста призначена для тих, хто загинув у 1919 році під час різанини в Джалліанвала Баг, коли Солдати британців відкрили вогонь по тисячах людей, які зібралися в індійському місті Амрітсар”. У протистоянні, про яке згадує Джасвант Сінгх Чайл, загинули близько 1000 людей.

Джасвант Сінгх Чейл перебуває під судом за погрози вбивством, занесення зброї в офіційну установу, а також за державну зраду згідно із законом, вперше виданим у 1351 році. Чейл визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення.

Винесення вироку призначено на 31 березня.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ.

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