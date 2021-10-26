Розповсюджує фейки про COVID: YouTube частково заблокував канал президента Бразилії

Болсонару заявив, що після вакцинації люди набувають СНІД.

YouTube частково заблокував канал президента Бразилії Жаїра Болсонару за розповсюдження фейків про вакцинацію від коронавірісу.

Про це повідомляє видання CNN Brasil.

Зазначається, що YouTube заборонив на тиждень публікувати нові відео через порушення президента Болсонара.

"Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення наших правил поширення недостовірної інформації медичного характеру про COVID-19, яка стверджує, що вакцини не знижують ризик зараження і призводять до інших інфекційних захворювань", - йдеться у заяві.

Слід зауважити, що під час прямого ефіру минулого тижня бразильський президень заявив, що у Британії у вакцинованих від COVID нібито з'являвся синдром набутого імунодефіциту. У британському МОЗ це спростували.

Як повідомлялося, соціальна мережа Facebook видалила зі своєї платформи відеоролик, на якому президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляв про зв'язок вакцини від COVID-19 з виникненням СНІДу.

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