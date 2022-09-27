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Розраховуємо на плідну співпрацю: Зеленський привітав Мелоні з перемогою на парламентських виборах в Італії

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Розраховуємо на плідну співпрацю: Зеленський привітав Мелоні з перемогою на парламентських виборах в Італії

Фото: Офіс президента України

Український президент Володимир Зеленський привітав партію Джорджі Мелоні з перемогою на дострокових парламентських виборах в Італії.

Глава держави висловив надію на "плідну співпрацю з новим італійським урядом".

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

"Вітаємо Джорджу Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Цінуємо сталу підтримку України з боку Італії в боротьбі з російською агресією. Розраховуємо на плідну співпрацю з новим італійським урядом", - йдеться у дописі. 

Нагадаємо, в Італії відбулися дострокові парламентські вибори. Впевнену перемогу здобула ультраправа партія Джорджі Мелоні. Варто зазначити, права коаліція складається з партій, де чимало прихильників Путіна. Трійця, що формуватиме уряд - неодноразовий прем’єр Італії Сильвіо Берлусконі, фанат Путіна Маттео Сальвіні, який бажає скасувати антиросійські санкції, і Джорджія Мелоні. Вони вже домовилися про коаліцію, разом у них - приблизно 45 відсотків голосів за попередніми прогнозами.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
987
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