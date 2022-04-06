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Розробник комп'ютерних пристроїв та компонентів Intel зупиняє роботу в Росії

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Розробник комп'ютерних пристроїв та компонентів Intel зупиняє роботу в Росії

pixabay.com

Ще на початку березня компанія призупинила поставки своєї продукції до Росії та Білорусі.

Американський розробник та виробник електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів Intel Corp. призупинив діяльність у Росії. 

Про це йдеться у заяві компанії на офіційному сайті.

"Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну Росії проти України. Ми негайно призупинили всі ділові операції в Росії. Це слідує за нашим попереднім рішенням призупинити всі постачання клієнтам у Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, японська фармкомпанія Takeda частково припиняє свою діяльність у Росії.

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