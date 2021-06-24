Розробника антивірусного ПЗ McAfee знайшли мертвим в іспанській в'язниці — ЗМІ

Тіло магната виявили в камері без ознак життя.
75-річного Джона Макафі, творця антивірусного програмного забезпечення McAfee, знайшли мертвим в іспанській в'язниці.
Про це пише Associated Press з посиланням на урядового чиновника.
Всього за кілька годин до цього іспанський суд виніс попереднє рішення про екстрадицію магната в США, де його звинувачують у несплаті податків.
А потім охоронці в'язниці виявили тіло магната в камері без ознак життя. Медична бригада в'язниці констатувала смерть Макафі.
Анонімне джерело в уряді підтвердив ЗМІ, що це був Макафі.
За даними видання Nypost, Джон Макафі наклав на себе руки.
Зауважимо, що прокуратура штату Теннессі звинуватила Макафі в ухиленні від сплати податків від доходів, отриманих від просування криптовалюта, а також від публічних виступів і продажу прав на створення біографічного документального фільму в період з 2014 по 2018 рік.
У 2020 році Макафі був затриманий в аеропорту Барселони за звинуваченням в ухиленні від сплати податків в США.
Нагадаємо, що раніше в Нью-Йорку в камері в'язниці виявили тіло мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в секс-торгівлі неповнолітніми дівчатами.