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Розробника російського гіперзвукового літака засудили до 12 років колонії за "продаж секретів”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Розробника російського гіперзвукового літака засудили до 12 років колонії за "продаж секретів”

Російський фізик Анатолій Губанов / Фото: із соцмереж

Засідання Московського міського суду відбувалося у закритому режимі.

Російського фізика Анатолія Губанова, який брав участь у проєкті гіперзвукового літака, у п'ятницю, 27 жовтня, засудили до 12 років позбавлення волі за "державну зраду". Засідання Московського міського суду відбувалося у закритому режимі через секретність справи.

Про це повідомляє AFP.

66-річний Анатолій Губанов, який має понад 100 наукових праць, опублікованих у РФ та за кордоном, був заарештований у 2020 році, коли він очолював відділення аеродинаміки літаків та ракет підмосковного Центрального аерогідродинамічного інституту імені Жуковського (ЦАГІ).

Його справа пов’язана зі справою іншого російського вченого, 70-річного Валерія Голубкіна, якого у червні 2023 року також засудили до 12 років суворого режиму в справі про “державну зраду”.

Звинувачення пов'язане з міжнародним проєктом під назвою Hexafly-Int зі створення швидкісного пасажирського літака.

У 2018 році за дорученням Губанова Голубкін нібито відправляв звіти про свою діяльність колезі, який працював у Європейському космічному агентстві (ESA).

Захист Голубкіна після його арешту стверджував, що вчений брав участь лише в проєктах "класичного міжнародного співробітництва" і не вчиняв жодної державної зради.

Держобвинувачення вимагало для Губанова 13 років позбавлення волі. Вчений, який перебуває в СІЗО з грудня 2020 року, повністю визнав провину, попросивши призначити йому покарання м'якше нижнього порога.

Суди за “шпигунство” та “державну зраду”, які відбуваються за закритими дверима та деталі яких є секретними, почастішали в останні роки в Росії. Причому влада регулярно заявляє, що викриває "змови та операції", які проводять західні країни, вербуючи російських вчених.

Нагадаємо, раніше у Росії співробітника Федерального ядерного центру Віктора Ільїна було засуджено до дев'яти років колонії суворого режиму. Його звинуватили в намаганні продати секретні дані розвідкам США, Великої Британії та України.

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Дата публікації
Перегляди
1829
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