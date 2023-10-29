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Розруха та десятки загиблих: ураган зтер з лиця землі курорт Акапулько (фото, відео)

Розруха та десятки загиблих: ураган зтер з лиця землі курорт Акапулько (фото, відео)

Наслідки негоди / Фото: Associated Press

Влада країни наразі займається ліквідацією наслідків.

Потужний пʼятибальний ураган "Отіс", який 25 жовтня налетів на південь Мексики, зруйнував майже усі будівлі в курортному місті Акапулько.

Про це пишуть AFP і France 24.

Ураган "Отіс" має найвищий рівень небезпеки. У місті пошкоджено 200 тисяч будівель і майже відсутній мобільний зв’язок. На дорогах, вулицях та тротуарах - понівечені автівки, лодки та яхти. Прибережна частина міста досі затоплена, або у смітті. Уся гавань міста у затоплених суднах.

Ураган наробив лиха / © Associated Press
Ураган наробив лиха / Фото: Associated Press

Влада країни наразі займається ліквідацією наслідків. До міста передають гуманітарну допомогу, зокрема питну воду і харчі. Рятувальники шукають тіла загиблих, зокрема в океані. Станом на вечір 28 жовтня відомо про 39 загиблих.

Збитки вже оцінюють у $15 млрд, а експерти кажуть, що на відбудову міста знадобляться роки.

Нагадаємо, схід Великої Британії сильно постраждав від шторму "Бабет".  Величезна кількість опадів обернулася масштабною повінню, унаслідок якої загинули кілька людей. Шторм посіяв справжній хаос. Було скасовано практично всі пасажирські поїзди і сотні автобусних рейсів. Негода стала причиною безлічі ДТП. У низці населених пунктів довелося евакуювати місцевих жителів.

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