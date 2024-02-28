Розсипане українське зерно на кордоні: у Польщі обіцяють знайти винуватців

Польська влада реагуватиме на такі прояви анархії.

У Польщі обіцяють знайти тих громадян, які розсипали українське зерно з потягів біля кордону. У Варшаві називають такі дії "неприпустимими".

Про це заявив польський міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський в ефірі "Польського радіо".

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим. У кожній такого типу справі поліція реагує, винуватців буде затримано", - сказав він.

Міністр назвав фермерів, які висипають українське збіжжя, "злочинцями". Кєрвінський також пообіцяв, що "уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя".

Крім того, очільник ВС Польщі спростував інформацію про те, що вантажі з військовим та гуманітарними постачаннями мають проблеми на кордоні. За його словами, вони "нормально проїжджають і завдяки праці прикордонників, митників і поліції".

Нагадаємо, всередині лютого поляки вперше висипали українське зерно із двох вагонів на кордоні - на вантажній станції Медика. Збіжжя прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Після того подібні інциденти повторювалися кілька разів.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поставив ультиматум ЄС щодо українського зерна. Зокрема, він допустив розширення заборони на імпорт з України.

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