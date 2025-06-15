Розслідування викрило зв’язки Telegram з російськими спецслужбами: нові докази

Виявлено нові факти про зв’язки Telegram з росыйськими спецслужбами

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Багаторічна репутація Telegram як безпечної та незалежної платформи для обміну повідомленнями невпинно руйнується. Нове розслідування, проведене консорціумом журналістів OCCRP, виявило нові тісні зв’язки месенджера з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє elDiario.es.

Ключовий інженер та Кремль

Згідно з висновками розслідування, частина технологічної інфраструктури Telegram контролюється російським підприємцем Володимиром Веденєєвим. Цей 45-річний мережевий інженер, хоч і не має публічного профілю, володіє привілейованим доступом до серверів компанії. Його фірма Global Network Management (GNM) відповідає за управління обладнанням та тисячами IP-адрес, критично важливих для функціонування Telegram. Судові документи зі справи у Флориді показують, що Веденєєв навіть мав право підписувати контракти від імені Telegram і фігурував як її фінансовий директор у деяких угодах.

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Розслідування також виявило, що Веденєєв є власником ще двох компаній, які тісно пов’язані з Кремлем. Одна з них — Electrontelecom — надає послуги Федеральній службі безпеки (ФСБ), головній розвідувальній службі Росії. Ця компанія встановлює та обслуговує обладнання для системи стеження, що використовується офісами ФСБ у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

Інша компанія, GlobalNet, до 2020 року надавала Telegram ті ж послуги, що зараз GNM. Сьогодні одним з клієнтів GlobalNet є GlavNIVTS — центр, який офіційно надає технічну підтримку для пресконференцій Володимира Путіна, але, за даними розслідування, є «найтаємнішою та найменш вивченою спецслужбою Росії», яка допомагала планувати вторгнення в Україну та розробляти інструменти для відстеження користувачів Інтернету.

Telegram заперечує, експерти попереджають

Telegram не заперечує зв’язків Веденєєва з російськими спецслужбами, але в заяві для преси запевняє, що це не означає передавання даних.

«Як глобальна компанія, Telegram має контракти з десятками постачальників послуг по всьому світу. Однак жоден з цих постачальників не має доступу до даних чи чутливої інфраструктури. Всі сервери Telegram належать Telegram, а їхнє обслуговування здійснюється її співробітниками. Несанкціонований доступ до даних неможливий. Протягом своєї історії Telegram ніколи не розкривав приватні повідомлення третім сторонам, і його шифрування ніколи не було порушене», — заявив представник месенджера.

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Проте, позиція GNM у керуванні ключовою інфраструктурою Telegram та її зв’язки з російськими спецслужбами створюють ідеальні умови для так званої атаки «людина посередині» (man-in-the-middle). Це дозволяє перехоплювати комунікації між двома сторонами без їхнього відома.

Враховуючи, що Telegram за замовчуванням не використовує наскрізне шифрування (воно доступне лише в «секретних чатах» для двох учасників), російські служби могли б ідентифікувати пристрої та збирати метадані, такі як IP-адреси, місцезнаходження користувачів та інформацію про обмін даними.

«Якщо хтось має доступ до трафіку Telegram і співпрацює з російськими спецслужбами, це означає, що ідентифікатор пристрою стає справді великою проблемою, інструментом для глобального спостереження за користувачами месенджера, незалежно від того, де вони перебувають і до якого сервера підключаються», — зазначається у розслідуванні.

Небезпека для користувачів та «падіння фасаду»

Для багатьох користувачів, які довіряли Telegram, його безпека була сильною стороною. Але виявлені «діри» не були цілком невідомі фахівцям.

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«Я ніколи не вважала Telegram безпечною платформою для активістів, журналістів чи дисидентів, особливо для тих, кому загрожує російський уряд. У цьому сенсі нічого не змінилося», — заявила експертка з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation (EFF) Єва Гальперін.

Юристи російської НДО «Департамент Один» також б’ють на сполох: ФСБ почала відкривати справи про державну зраду проти громадян, які просто надсилали повідомлення українським ботам у Telegram. У кількох випадках влада вже мала повний вміст чатів до арештів, без чітких технічних пояснень, як вони до них отримали доступ.

«Telegram — не найкращий месенджер для приватних розмов, особливо якщо їхній зміст може наразити вас на ризик», — наголосив адвокат Євгеній Смірнов.

Звіт також згадує, що засновник Telegram Павло Дуров брехав про своє «вигнання» з Росії, яке нібито відбулося у 2014 році. Витік даних про перетин кордону показав, що з 2015 по 2021 рік він щонайменше 50 разів подорожував до Росії. Ці поїздки суперечать його публічним заявам про незалежність і посилюють сумніви щодо справжньої дистанції Telegram від Кремля.

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Нагадаємо, гаряча лінія з цифрової безпеки Nadiyno провела аналіз основних методів компрометації акаунтів у Telegram і виявила, що зловмисники все активніше використовують штучний інтелект для підвищення ефективності атак. Це робить шахрайські повідомлення ще переконливішими та небезпечнішими для користувачів.