Розслідування Pandora Papers: журналісти викрили офшори 35 світових лідерів, серед яких і українці

Це - 12 мільйонів документів.

Міжнародний проєкт розслідування Pandora Papers відкрив інформацію про таємні офшорні справи 35 світових лідерів - це нинішні і колишні президенти, глави урядів і міністри.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.14:00 4 жовтня.

Днями стало відомо про одне з наймасштабнішого в історії витоку ділових паперів офшорних компаній, яку протягом року перевіряли 600 журналістів зі 120 країн світу під керівництвом Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.

Йдеться про 12 мільйонів Pandora Papers. Вони розкривають справи 30 світових лідерів та понад сотні мільярдерів. Російський президент Володимир Путін має приховану власність у Монако - розкішну віллу, записану на його коханку. Крім Путіна та низки російських чиновників, там згадують зокрема чеського прем'єра Андрія Бабіша та британського - Бориса Джонсона, президента Чорногорії і Чилі, родину азербайджанського лідера Ільхама Алієва, короля Йорданії Абдулла ІІ.

Розслідувачі також опублікували дані й про інших українців: сценариста, продюсера та радника президента України Сергія Шефіра; колишнього бізнес-партрнера Зеленського - Андрія Яковлєва; голову СБУ Іван Баканов, Ігоря Коломойського; колишнього голову Адміністрації президента Порошенка - Бориса Ложкіна, Геннадія Боголюбова, колишній співвласник "Укрсиббанку" Олександра Ярославського та бізнес-партнер Фірташа - Ігоря Вороніна, депутата Олександра Герегу, Ріната Ахметова.

Є у документі інформація і про президента України Володимира Зеленського, який декларував повний відхід від бізнесу. Йдеться про десять компаній, пов'язаних з "Кварталом 95". Зазначається, що було створено низку офшорних компаній, на які йшли оплати за телепродукти.

В Офісі президента відреагували. Кажуть, що йдеться про події до інавгурації, в той час бізнес так захищався. Радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі УНІАН каже, що жодного використання бюджетних коштів чи адмінресурсу з боку членів команди "Кварталу 95" ніколи не було.

"Якщо пригадати перебіг передвиборчої кампанії 2019 року, то усе, що зараз озвучується, тоді вже теж звучало на різних рівнях. Фактично, сьогодні відбулось повернення у змістовне поле тодішніх виборів. Жодного дефіциту відповідей на звинувачення від опонентів в 2019 році не було – усе отримувало належні реакції", - наголосив він.

Подоляк каже: ключовим є те, що що після інавгурації Зеленський не займається бізнесовими справами: "Опосередковано підтвердили журналісти зараз, бо від них немає навіть припущення про бізнес-зв'язки після травня 2019 року".

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