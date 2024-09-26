Розслідування "втручання у вибори" Зеленського: в Білому домі звернулися до республіканців 

Республіканцям нагадали про їхню нещодавню зустріч із президентом Зеленським і про реакцію демократів на неї.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр закликала республіканців відмовитися від розслідування "втручання у вибори" президента Володимира Зеленського та пані посла Оксани Маркарової, адже у візиті української делегації на оборонний завод у Пенсильванії не було нічого надзвичайного.

Про це пише "Європейська правда".

На брифінгу в Білому домі, що відбувся в четвер, 26 вересня, речниця зауважила, що українська сторона подала офіційний запит на відвідування підприємства з виробництва боєприпасів, де працюють звичайні американці. За словами Жан-П'єр, це не перший подібний запит від українців під час війни.

Вона нагадала, що два місяці тому відбувся схожий візит президента Зеленського до штату Юта.

"Лише два місяці тому президент Зеленський відвідав штат Юта і провів дуже схожий захід з губернатором-республіканцем. На тому заході були присутні представники Республіканської партії, і не було жодної вимоги провести розслідування. Тому ми закликаємо республіканців у Палаті представників відмовитися від розслідування", – сказала речниця Білого дому.

Звинувачення республіканців полягають у тому, що на зустріч з президентом Зеленським не запросили жодного республіканця, начебто навмисно. До того ж Пенсильванія, яку очолює губернатор-демократ, є одним з ключових штатів, результати голосування в якому матимуть значний вплив на результати виборів.

Нагадаємо, в Палаті представників США звинуватили адміністрацію президента Джо Байдена у ймовірному зловживанні урядовими ресурсами, які могли дозволити президенту України Володимиру Зеленському начебто втрутитися у президентські вибори 2024 року через візит на оборонний завод у Пенсильванії. На тлі цього в Конгресі також вимагають звільнити пані посла України Оксану Маркарову, яка організувала цей візит.

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