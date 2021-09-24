Розслідування загадкової смерті українця в Польщі триває: звільнено ще одного поліцейського

Розслідування загадкової смерті українця в Польщі триває: звільнено ще одного поліцейського

Поліція веде дисциплінарні розслідування щодо п’яти поліцейських, які брали участь у затриманні Никифоренка.

Комендант поліції Нижньосілезького воєводства (південний захід Польщі) ухвалив рішення звільнити зі служби від 24 вересня другого поліцейського, що брав участь у затриманні в липні 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який згодом помер. Першого поліцейського було звільнено з поліції 10 вересня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Нижньосілезького воєводства РП.

Так, комендант визнав, що є сумніви щодо відповідності поліцейського вимогам, передбаченим законом про поліцію і недотримання присяги поліцейського. Останньому інкримінують також нереагування на невідповідні дії інших поліцейських, які застосовували фізичну силу та гумові палиці проти громадянина України.

Наразі поліція веде дисциплінарні розслідування щодо п’яти поліцейських, які брали участь у затриманні Никифоренка. Двох із них уже звільнено зі служби, щодо третього триває процедура видалення зі служби в поліції.

Нагадаємо:

25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.

у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу. Тіло загиблого повернули в Україну тільки через два тижні і з великою кількістю гриму на обличчі. Слідство за фактом смерті українця — триває.

Новини світу: у Польщі визнали причетність копів до катування та смерті українця Дмитра Никифоренка

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