Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розстріл авто з полковником ФСБ: бійці "РДК" заявили про успішну засідку (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2875
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розстріл авто з полковником ФСБ: бійці "РДК" заявили про успішну засідку (фото)

Бійці "РДК" влаштували засідку на ворога у Брянській областім / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Повідомляється про засідку "на транспорт противника".

Бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що провели успішну засідку "на транспорт противника" у Брянській області РФ.

Про це йдеться в заяві "РДК" в Мережі 10 листопада.

Повідомляється, що засідку у Брянській області влаштувала диверсійно-розвідувальна група "Російського добровольчого корпусу".

"Поки у Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області", – вказано в заяві.

Там також пообіцяли опублікували невдовзі відео "об'єктивного контролю".

Бійці
Бійці "РДК" влаштували засідку на ворога у Брянській областім / Фото: Телеграм-канал "РДК"
Бійці
Бійці "РДК" влаштували засідку на ворога у Брянській областім / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 листопада у Брянській області невідомі розстріляли авто прикордонного управління, внаслідок чого загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2875
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація