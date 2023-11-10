Розстріл авто з полковником ФСБ: бійці "РДК" заявили про успішну засідку (фото)

Повідомляється про засідку "на транспорт противника".

Бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що провели успішну засідку "на транспорт противника" у Брянській області РФ.

Про це йдеться в заяві "РДК" в Мережі 10 листопада.

Повідомляється, що засідку у Брянській області влаштувала диверсійно-розвідувальна група "Російського добровольчого корпусу".

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"Поки у Вільнюсі йшов благодійний аукціон, диверсійно-розвідувальна група РДК йшла до своєї мети та успішно провела засідку на транспорт противника у Брянській області", – вказано в заяві.

Там також пообіцяли опублікували невдовзі відео "об'єктивного контролю".

Бійці "РДК" влаштували засідку на ворога у Брянській областім / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Бійці "РДК" влаштували засідку на ворога у Брянській областім / Фото: Телеграм-канал "РДК"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 листопада у Брянській області невідомі розстріляли авто прикордонного управління, внаслідок чого загинув заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ, підполковник Сергій Шатний.

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