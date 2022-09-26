Розстріл дітей в російській школі: всі подробиці, фото і відео кривавої НП

В Росії оголосили вбивцю школярів нацистом і почали натякати на "український слід".

В російському місті Іжевськ, столиці республіки Удмуртія, 26 вересня озброєний місцевий житель прийшов до школи і влаштував стрілянину. Спочатку він убив охоронця, потім став стріляти по дітях. Після цього нападник зайшов до одного зі шкільних кабінетів і застрелився.

ТСН.ua зібрав подробиці кривавої події в РФ.

В результаті НП, за даними Слідчого комітету РФ, загинуло щонайменше 17 осіб, зокрема 11 дітей. Також повідомляється, що поранення отримали 24 людини, серед них – 22 учнів та 2 дорослих.

"Стрілець з іжевської школи спочатку вистрілив в охоронців, а потім почав стріляти у дітей. За словами очевидців, у школі було чути стрілянину, а потім вона стихла", - повідомляють російські ЗМІ.

Нападника описують як "чоловіка в чорному". "Коли він відкрив стрілянину, діти закрилися по кабінетах. Нападник убив охоронця, пройшов далі і почав стріляти по дітях", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, злочинець був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

"Під час стрілянини в іжевській школі постраждали щонайменше 10 дітей. Більшість із них - першокласники. Діти зазнали травмувань, зокрема, вистрибуючи з вікон. Чоловік, який напав у школу, застрелився у 403 кабінеті на четвертому поверсі", - пише Baza.

фото / Baza

Слідство шукає "український та американський слід"

ЗМІ з посиланням на Слідком РФ повідомили, що на школу напав її випускник – 34-річний Артем Казанцев, уродженець Іжевська. Повідомляється, що Казанцев стояв на обліку в психоневрологічному диспансері.

Зараз слідчі проводять обшук за місцем його проживання, вивчається особа нападника, його погляди та оточення. Окрім цього, перевіряють "його відданість неофашистським поглядам та нацистській ідеології".

За даними слідчих, нападник був одягнений у "чорну майку з нацистською символікою та балаклаву".

В РФ намагаються "знайти американський слід" у стрілянині. Російські ЗМІ почали згадувати про події 23-річної давнини в США, коли двоє підлітків - Ерік Гарріс і Ділан Кліболд - розстріляли у своїй школі "Колумбайн" у Літтлтоні 13 осіб і поранили ще десятки людей.

За інформацією росЗМІ, на обох пістолетах шкільного стрільця в Іжевську знайшли плетені саморобні брелоки. В один брелок були вплетені імена "Ерік" і "Ділан". На другому напис – "Колумбайн".

фото / BAZA

Також кремлівські пропагандисти одразу почали шукати "український слід" трагедії.

Деякі російські ЗМІ пишуть, що відповідальність за розстріл школярів взяла "організація проукраїнських терористів" - якась спільнота RAMP (Russian amoral murder portrait), що веде Telegram-канал, присвячений шутингу.

Повідомляється, що співтовариство RAMP "має багато Telegram-каналів, один із них присвячений сваттингу (хибне повідомлення про небезпеку), деанону (оприлюднення особистих даних) та колумбайну". В описі каналу написано, що його офіційна мова - українська.

Як відреагували в Москві

На подію відреагували у Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін глибоко сумує за жертвами іжевського стрільця. На місце трагедії виїхали представники уряду - міністр освіти та міністр охорони здоров'я. В Удмуртії оголошено триденну жалобу за загиблими.

Біля представництва Удмуртії в Москві організували стихійний меморіал загиблим в іжевській школі. До меморіалу несуть квіти та дитячі іграшки.

Масові вбивства у школах РФ

За останні роки інциденти зі стріляниною в російських навчальних закладах стали поширеним явищем.

17 жовтня 2018 року студент Керченського політехнічного коледжу підірвав у будівлі саморобну бомбу, а після цього почав розстрілювати людей із помпової рушниці. Загинули 20 осіб, сам нападник наклав на себе руки.

14 листопада 2019 року студент застосував вогнепальну зброю в Амурському коледжі будівництва та ЖКГ у Благовіщенську. Загинув один учень, нападник наклав на себе руки після того, як його заблокували в одній з аудиторій.

11 травня 2021 року на школу №175 у Казані здійснили напад з вогнепальною зброєю. Нападником виявився колишній учень цієї школи. Його затримали. Загинули щонайменше вісім людей – семеро дітей та одна вчителька. Постраждали 20 людей.