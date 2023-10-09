Розстріл відвідувачів фестивалю в Ізраїлі: рятувальники знайшли тіла сотень загиблих

Бойовики також захопили заручників з числа відвідувачів фестивалю.

На фестивалі Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази у день нападу бойовиків ХАМАС загинули щонайменше 260 людей.

Про це повідомляє CNN із посиланням на ізраїльську рятувальну службу Zaka.

За даними Zaka, після атаки бойовиків ХАМАС 7 жовтня на місці музичного фестивалю в Ізраїлі було знайдено щонайменше 260 тіл.

Зауважимо, 7 жовтня в соцмережах з’явилися відео, як бойовики ХАМАСу стріляли по відвідувачах музичного фестивалю, що тікали. Нападники також захопили заручників серед відвідувачів Nature Party у сільській місцевості біля кордону Гази.

Нагадаємо, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня бойовики возили вулицями тіло оголеної жінки, знущаючись із неї. Жертвою нападників стала громадянка Німеччини Шані Лук, яка була серед учасників музичного фестивалю на півдні Ізраїлю.

Також відомо, що серед загиблих під час нападу ХАМАСу на фестиваль опинився і колишній зірковий нападник футбольного клубу " Хаппоель" із Тель-Авіва Ліор Асулін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Помста! Ізраїль завдає авіаудари по сектору Гази! | Віктор Верцнер

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