Розстрілювали зі снайперських гвинтівок: "туристи" з Європи полювали на цивільних у Боснії

Італійські «туристи» розстрілювали людей на вулицях зі снайперської зброї

Реклама

Через понад три десятиліття після облоги столиці Боснії і Герцеговини, Сараєва, прокуратура Мілана розпочала шокувальне розслідування щодо італійських «туристів», яких звинувачують у сплаті величезних сум за можливість брати участь у так званому «людському сафарі» — полюванні на невинних цивільних боснійців.

Про це пише Metro.

За даними слідства, ці люди, багато з яких мали зв’язки з ультраправими колами, платили сербсько-боснійській армії до 90 тисяч доларів за можливість стріляти по місту зі снайперських гвинтівок.

Реклама

Плата за вбивство дітей

Облога Сараєва, яка тривала з 1992 по 1996 рік, була одним із найжахливіших епізодів Боснійської війни. Сербсько-боснійські бойовики безперервно обстрілювали мирних жителів міста, що призвело до того, що дві головні вулиці міста почали називати «алеєю снайперів».

Слідство стверджує, що «туристи» прибували на вихідні до Сараєва, де стріляли з дахів будівель по людях на вулиці. Як зазначається у судових матеріалах, плата за можливість вбити дітей зі снайперських гвинтівок була набагато вищою.

Міланський письменник та журналіст Еціо Гаваццені розповів про підозрюваних:

«Ми говоримо про заможних людей, з репутацією бізнесменів, які під час облоги Сараєва платили за вбивство неозброєних цивільних. Вони виїжджали з Трієста на полювання, а потім поверталися до свого респектабельного повсякденного життя», — стверджує Гаваццені.

Реклама

Прокуратура вважає, що до цього «сафарі» ймовірно були причетними понад 100 «туристів», яких тепер можуть викликати для надання свідчень у суді.

Боснія вимагає правди

Розслідування прокуратури Мілана ґрунтується на заявах, що боснійська розвідка мала докази присутності італійців на пагорбах навколо Сараєва.

Генеральний консул Боснії в Мілані Даг Думрукчич підкреслив важливість з’ясування правди.

«Ми прагнемо розкрити правду про таку жорстоку справу та звести рахунки з минулим. Мені відома певна інформація, яку я надам слідству», — заявив Думрукчич.

Реклама

За інформацією видання, під час облоги Сараєва було вбито 13 952 особи, з них 5 434 були цивільними. Колишні лідери боснійських сербів, Радован Караджич і Станіслав Галич, які керували нападом на місто, були засуджені в Гаазі за воєнні злочини та злочини проти людяності до довічного ув’язнення.