Розстрілював з вікна авто: що відомо про 19-річного юнака, підозрюваного у масовій стрілянині в США

За півтори години молодик влаштував вісім стрілянин, вбивши водія вантажівки і поранивши 12 людей.

У США 19-річного Ашина Трікаріко підозрюють у вбивстві однієї людини і пораненні дюжини інших під час півторагодинної стрілянини в штаті Арізона.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що хлопець відкрив вогонь по автомобілях та пішоходах з вікна білого позашляховика і влаштував щонайменше вісім окремих стрілянин у трьох містах. Постраждалим - від 19 до 56 років.

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За даними правоохоронців, Трікаріко вийшов зі свого будинку в місті Серпрайз із гвинтівкою AR-15, а згодом придбав чотири коробки боєприпасів, наповнивши два магазини на 30 патронів. Жертв юнак обирав навмання.

"У деяких випадках він зупинявся біля транспортних засобів, просував крізь вікно ствол автомата і вистрілював кілька разів", - йдеться у повідомленні.

Один із потерпілих, 34-річний Річард Валенсія зазначив, що отримав вогнепальне поранення у плече, коли виходив з магазину в Серпрайзі.

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Інша постраждала розповіла, що перебувала за кермом, коли почула три постріли і відчула біль у руці, животі та голові. Із нею в автомобілі перебувала трирічна дитина, вона не постраждала.

Один зі свідків також вказав, що бачив, як підозрюваний під’їхав до вантажівки і чув постріл. Пізніше правоохоронці виявили всередині тіло чоловіка з вогнепальним пораненням шиї та голови.

"Ашин вважає, що кожен транспортний засіб та людина, попри який він проїжджає, наводить на нього пістолет", - зауважили у поліції

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Сам підозрюваний, за словами копів, зізнався у деяких стрілянинах і відмовився говорити про інші. Він, зокрема, заперечив обстріл жінки і причетність до вбивство чоловіка.

Молодик також заявив, що його переслідують через причетність до травневої стрілянини у Феніксі, коли він нібито з метою самозахисту поранив сп'янілого клієнта ресторану, в якому працював охоронцем.

У п'ятницю, 18 червня, Трікаріко дистанційно з'явився на судовому засіданні, йому наказали зв'язатися з громадським захисником.

Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 24 червня. Трікаріко загрожують звинувачення у вбивстві першого ступеня, стрілянині з транспортного засобу, нападі та загрозі життю людини. Поліція вважає його єдиним причетним до нападів.

Як повідомлялося, в американському штаті Арізона у четвер, 17 червня, чоловік влаштував стрілянину з вікна свого автомобіля. За 90 хвилин він встиг поранити 13 людей у трьох містах на захід від Фенікса. Зловмисник вбив щонайменше одну людину і поранив ще 12.

Загиблого знайшли в автомобілі на автостраді Пеорії. Ще четверо людей звернулися до лікарні з вогнепальними пораненнями, тоді як інші мали травми, пов'язані з ДТП, зокрема від розбитого скла.

Чоловіка вдалося затримати в Серпрайзі завдяки пожежнику, який помітив білиій позашляховик. В автомобілі підозрюваного виявили зброю.

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