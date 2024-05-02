"Розумію 95%": засновник Telegram Дуров заявив, що знає українську і має українське коріння

Дуров розповів, що родина його мами походить з України. Тому українською мовою він зацікавився ще з підліткового віку.

Засновник соцмережі "Вконтакте" (VK) і месенджера Telegram, мільярдер Павло Дуров зробив неочікуване зізнання: виявляється, у нього – українське коріння, а сам Дуров розуміє українську мову і продовжує її вивчати.

Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram.

Дуров розповів, що родина його мами походить з України. Тому українською мовою він зацікавився ще з підліткового віку.

"Мене, як лінгвіста за освітою, також захоплювали відмінності та схожість української та російської", – зазначає засновник Telegram.

Дуров нагадав, що саме українська мова була першою, на яку було перекладено інтерфейс соцмережі "ВКонтакте" у 2008 році. У перекладі коду допомагали волонтери. Результат задовільнив Дурова та його команду

"Тоді більшість популярних в Україні веб-сайтів були ще російською, але я хотів дати нашим мільйонам користувачів з України свободу кастомізувати свій досвід", – каже Дуров.

Він особисто тестував україномовну версію і вважає, що саме це допомогло йому глибше вивчити українську мову.

"Незабаром після того, як ми запустили українську версію VK у 2008 році, я поїхав святкувати до Києва. Я був зачарований тим, як деякі слова звучать українською, і робив фотографії з довільними повідомленнями на фоні", – розповідає програміст.

Дурову сподобалося, що люди в Києві були дуже привітними, тому з роками він повертався, щоб знайти нових друзів, які потім його "навчали нових слів і веселих виразів".

Мільярдер похвалився, що розуміє близько 95% писемної та 85% розмовної української мови. Іноді він доводиться просити одного з інженерів Telegram з України навчити його нюансам значення.

Програміст зізнався, що вивчення української допомогло зрозуміти і інші слов’янські мови. Зокрема, чеську та польську.

Також Дуров додав, що на Україну припадає менше 3% світової аудиторії Telegram. Але, за його даними, понад 70% українців використовують Telegram для обміну повідомленнями та новин.

Нагадаємо, що недавно Telegram заблокував офіційні українські боти для передавання даних Силам оборони. Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун припустив, що рішення про блокування каналів у Telegram міг ухвалити особисто Павло Дуров, а не якісь там його менеджери.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал із блокуванням українських Telegram-ботів.

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