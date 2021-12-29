“Розумна колонка” порадила 10-річній дівчинці смертельно небезпечний вчинок

Голосовий помічник Alexa від Amazon знайшов в Інтернеті розвагу для дитини - прикласти монету до наполовину вставленої в розетку вилки.

Мати 10-річної дівчинки Крістін Лівдал розповіла про несподівану небезпеку, яку можуть містити поради від “розумних колонок” — голосових помічників, які допомагають відтворювати музику, переглядати Інтернет чи нагадують щось зробити.

Про це повідомляє в середу, 29 грудня, видання Indian Express.

У своєму повідомленні в Twitter мати дитини розповіла, що займалася з нею вдома, виконуючи різні завдання та челенджі від викладача на YouTube. “Надворі була погана погода. Вона просто хотіла ще одне завдання”, - написала вона.

Після того, як дівчинка запитала Alexa, чим їй зайнятися, колонка запропонувала їй взяти участь в челенджі, який вона знайшла в інтернеті. “Встав зарядку для телефона в розетку наполовину, а потім приклади монетку до контактів, що стирчать”, — сказала “розумна колонка”.

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Мати дитини була поруч, тому одразу крикнула їй не робити цього. На щастя, дівчинка виявилася достатньо розумною, щоб не послухатися поради голосового помічника.

Небезпечний флешмоб, відомий як “челендж із монеткою”, почав циркулювати на TikTok та в інших соцмережах на початку 2021 року. Багато металів проводять електрику, і якщо вставити їх в електричні розетки, можна отримати удар струмом, влаштувати пожежу або отримати серйозні травми. Пожежники в США з цього приводу уже висловили своє застереження.

В Amazon повідомили, що усунули помилку, щойно представникам компанії стало відомо про неї. "Довіра споживачів - це найголовніше, і Alexa створена, щоб надавати точну, релевантну та корисну інформацію", - заявили в Amazon.

Нагадаємо, у популярному серед дітей і підлітків застосунку TikTok знову з'явився "Пуд-челендж", суть якого полягає в тому, щоб з'їсти подушечку з гелем для прання на камеру й опублікувати. Так, діти ковтають порошкові капсули, а потім опиняються в лікарні з важкими опіками.

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