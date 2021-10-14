Розваги диктатора: Кім Чен Ин прийшов подивитись на змагання бійців свого спецназу

Розваги диктатора: Кім Чен Ин прийшов подивитись на змагання бійців свого спецназу

Ці кадри показало державне телебачення КНДР.

Розваги диктатора. Північно-корейський керманич Кім Чен Ин прийшов подивитись на змагання бійців свого спецназу.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 жовтня.

Ці кадри показало державне телебачення КНДР – кілька десятків чоловіків демонстрували силу, розриваючи на собі залізні ланцюги, розбивали головами цеглини та витримували удари здоровенними кувалдами, лежачи на склі.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР. Також він пообіцяв побудувати непереможну армію перед обличчям "ворожої" політики США.

Новини світу: Кім Чен Ин прийшов подивитись на змагання бійців свого спецназу

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