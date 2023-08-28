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Розвідка Британії назвала причини скасування найбільших російських навчань "Захід-23"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Розвідка Британії назвала причини скасування найбільших російських навчань "Захід-23"

РФ скасовує найбільші навчання "Захід-23

Це далеко не перший захід, який скасовує РФ.

Росія, ймовірно, скасувала великий щорічний "Захід-23", який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Заплановані спільні стратегічні навчання мали відбутися у вересні 2023 року.

Про це інформує Міноборони Британії у новому звіті станом на 28 вересня.

У зведенні йдеться, що від 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань "Захід-23" по всій країні. Попри це, від 2021 року його провели щонайменше раз на два роки. 

"Неефективність російських військових в Україні показала, що "навчання "Захід" мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи", - йдеться у розвідці.

Зазначається, що РФ, ймовірно, скасувала "Захід-23", через брак у наявності надто мало військ та техніки.

"Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань "Захід" під час війни", - зазначили у Міноборони Британії.

Зазначимо, що РФ починає все більше відчувати загрозу через "атаки" безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
496
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