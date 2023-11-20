Розвідка Британії озвучила, чим невдоволені рідні російських окупантів

У Росії 7 листопада дружини російських солдатів провели, ймовірно, першу публічну вуличну акцію протесту в Москві після вторгнення РФ до України.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії станом на 20 листопада.

Зазначається, що протестувальники зібралися на центральній Театральній площі і розгорнули транспаранти з вимогою забрати своїх чоловіків з передової.

"Від лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являються приклади російських дружин і матерів, які звертаються в Мережі з протестом проти умов служби своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі.

"Очевидно необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нежиттєздатні як самі війська, так і їхні родичі", - сказано в повідомленні.

Раніше у розвідці Британії йшлося про те, країна-агресорка РФ, ймовірно, поверне в експлуатацію висотний розвідувальний літак радянських часів M-55 (Mystic B за класифікацією НАТО).

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