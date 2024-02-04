Розвідка Британії пояснила, для чого тисячі "вагнерівців" залишаються у Білорусі

Тривала присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії.

На території Білорусі на сьогодні перебуває не менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", яких використовують як інструкторів.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Британські аналітики зазначають, що "Вагнер" майже точно допомагає навчати білоруських військових і силовиків",

" У Білорусі скоріш за все перебуває менше тисячі "вагнерівців", тоді як у період найбільшої присутності після червня 2023 року їх там було близько 8000", - йдеться у повідомленні.

Навряд чи самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко захоче розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер", наприклад, в рамках дій білоруських силових структур всередині країни чи для охорони кордону.

"Тривала присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції і залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю", – додають в огляді.

Тим часом у Росії сформували новий спеціальний штурмовий загін "Шторм гладіатор" із завербованих на війну проти України ув’язнених.

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