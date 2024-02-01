Розвідка Британії розповіла, що сталося з колишніми вагнерівцями і де вони зараз

Ексбійців "Вагнера" підпорядкували Росгвардії для війни з Україною.

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані про подальшу долю залишків групи Вагнера, які воювали в Україні, а влітку минулого року спробували здійснити заколот в РФ.

Про це йдеться звіті Міноборони Британії за 1 лютого.

Зазначається, що 15-й, 16-й і 17-й колишні штурмові загони імені Вагнера тепер сформували "Добровольчий корпус" у складі Росгвардії після того, як 25 грудня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії формувати власні добровольчі формування.

Британська розвідка припускає, що нові добровольчі загони Росгвардії, ймовірно, будуть розгорнуті в Україні та Африці. За повідомленнями, Росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та дев'ятимісячні контракти для служби в Африці.

"Включення колишніх штурмових загонів "Вагнера" до складу Добровольчого корпусу Росгвардії, найімовірніше, свідчить про те, що "Вагнера" успішно підпорядкували Росгвардії, що посилює контроль російської держави над угрупованням "Вагнера", - кажуть у Британії.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький розповів, що всі угрупування російської ПВК "Вагнер" переформатовані. Наразі одна частина перебуває у підпорядкуванні Збройних сил РФ, інша – вступила до аналогічних приватних компаній.

Читайте також: