Розвідка Канади викрила китайську агентурну мережу, яка впливала на вибори у країні

Китай намагався забезпечити перемогу кандидатам, які вважались "прокитайськими" або "нейтральними".

Служба розвідки Канади CSIS викрила агентурну мережу Китаю, які втручалась у вибори в країні – у 2019 та 2021 роках.

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Про це інформує Reuters.

Премʼєр-міністр Джастіна Трюдо створив комісію на вимогу опозиційних законодавців, яка вивчала матеріали щодо втручання у вибори.

"Ми знаємо, що КНР таємно та обманним шляхом втрутилася у вибори як 2019, так і 2021 року", - йдеться у повідомленні розвідки.

У обох випадках Китай намагався забезпечити перемогу кандидатам, які вважались "прокитайськими" або "нейтральними" у питаннях, які становлять інтерес для Пекіна.

"Державні суб'єкти можуть успішно здійснювати іноземне втручання в Канаду, тому що це має мало юридичних чи політичних наслідків. Таким чином, зовнішній вплив має низький ризик та високий прибуток", - йдеться в оцінці CSIS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада нарощує підтримку України на тлі затримок у США.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини іде до Китаю, де обговорить війну в Україні.

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