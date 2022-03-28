Розвідка оприлюднила імена російських шпигунів, які діють на території Європи

Оприлюднено імена 620 працівників ФСБ, які зареєстровані в Москві.

Українська розвідка оприлюднила поіменний список російських шпигунів, які діють на території Європи.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що усі ці працівники ФСБ РФ, які є у переліку,

зареєстровані за адресою: м. Москва, вул. Велика Луб'янка.

Імена працівників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи можна переглянути тут. У списку вказано імена 620 прцівників Федеральтної служби Безпеки Росії, а також місця їхнього народження, особливі позначки, борги, авіаквитки, походи за кредитами, сім-карти, тощо.

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