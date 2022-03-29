Розвідка опублікувала список працівників ФСБ Росії, що діють у країнах Євросоюзу

Розвідка опублікувала список працівників ФСБ Росії, що діють у країнах Євросоюзу

До списку потрапили 620 осіб.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список працівників Федеральної служби безпеки Росії, які діють на території країн Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні розвідки 29 березня.

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"Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України", – сказано у повідомленні.

Зауважимо, повний список із 620 осіб опублікований на сайті ГУР Міноборони. Він містить прізвища, імена та по батькові цих осіб, місця їхньої роботи, адреси реєстрації, паспортні дані, індивідуальні податкові номери.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці також повідомили, що через запроваджені санкції в Росії зривається виконання оборонного замовлення.