Розвідка Південної Кореї повідомила, скільки військових Кім Чен Ин відправив на війну

Північна Корея бере участь у вторгненні Росії до України. Пхеньян відправив на війну 12 тисяч військових. Зокрема, підрозділ спецназу.

Про це заявила розвідка Південної Кореї під час наради з питань безпеки, повідомляє Reuters.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол провів незаплановану нараду з питань безпеки з ключовими посадовими особами розвідки, армії та національної безпеки. Сеул вважає, що відправленні війська КНДР до Росії означають серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти. Країна готова відповісти на це "усіма доступними засобами".

"Учасники розділили думку, що нинішня ситуація, коли тісніші зв'язки між Росією і Північною Кореєю вийшли за рамки переміщення військових постачань і фактичного відправлення військ, є серйозною загрозою безпеці не тільки для нашої країни, але і для міжнародного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Офіс президента Південної Кореї заявив, що вони разом зі своїми союзниками уважно стежать за відправленням північнокорейських військ до Росії з початкових етапів. Однак він не надав жодної розвідувальної інформації, щоб підтвердити розгортання військ або їх участь у бойових діях.

Видання Yonhap з посиланням на власні джерела повідомило, що Північна Корея вирішила розгорнути чотири бригади, зокрема підрозділ спецназу. Що більше - переміщення військ вже розпочалося.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що до 11 000 військових з КНДР готуються вступити у війну РФ проти України. З його слів, ці солдати будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада.

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