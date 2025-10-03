- Дата публікації
"Консерви з вибухівкою" по Європі: у яких країнах Росія готувала теракти
Вибухівку, заховану в банки з-під їжі, ймовірно мали використати для атак дронами в Польщі та інших країнах ЄС.
Польські прокурори розслідують імовірну диверсійну операцію Росії, яка передбачала контрабанду вибухівки, замаскованої під консервовану кукурудзу.
Про це повідомило видання Gazeta Wyborcza з посиланням на Національну прокуратуру та Агентство внутрішньої безпеки (ABW), пише euronews.
За даними слідства, українець, пов’язаний із ГРУ, на ім’я Владислав D, привіз контейнери з Литви, де він нібито викопав їх на кладовищі, та залишив поблизу міста Лодзь у центральній Польщі.
Військові експерти зазначають, що обсяг вибухівки, знайдений у банках, міг би знищити автомобіль та завдати смертельних поранень людям поряд.
Координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що ГРУ планувало диверсії не лише в Польщі, а й у Литві та Німеччині, використовуючи банки з вибухівкою як бойове навантаження для дронів.
Мотив операції офіційно не названо, однак серед можливих причин розглядають активну підтримку Варшавою України у війні проти Росії. З 2022 року Польща надала Києву військову й гуманітарну допомогу на суму близько €3,3 млрд, а також прихистила близько 1 млн українських біженців.
У прокуратурі уточнили, що справа розглядається у ширшому контексті гібридної війни Росії проти Європи.
Водночас інцидент збігся з хвилею порушень повітряного простору над країнами ЄС. Напередодні через «кілька появ дронів» був зупинений аеропорт у Мюнхені, де скасували 17 рейсів. Подібні випадки останнім часом фіксували також у Данії, Норвегії, Польщі, Естонії та Румунії.
У Європі все гучніше обговорюють ідею створення «стіни від дронів» для захисту східного кордону від атак, у яких підозрюють Росію. Москва ж усі обвинувачення відкидає, називаючи їх «безпідставними».
