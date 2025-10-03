"Консерви з вибухівкою" по Європі: у яких країнах Росія готувала теракти

Консерви / © euronews.com

Польські прокурори розслідують імовірну диверсійну операцію Росії, яка передбачала контрабанду вибухівки, замаскованої під консервовану кукурудзу.

Про це повідомило видання Gazeta Wyborcza з посиланням на Національну прокуратуру та Агентство внутрішньої безпеки (ABW), пише euronews.

За даними слідства, українець, пов’язаний із ГРУ, на ім’я Владислав D, привіз контейнери з Литви, де він нібито викопав їх на кладовищі, та залишив поблизу міста Лодзь у центральній Польщі.

Військові експерти зазначають, що обсяг вибухівки, знайдений у банках, міг би знищити автомобіль та завдати смертельних поранень людям поряд.

Координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що ГРУ планувало диверсії не лише в Польщі, а й у Литві та Німеччині, використовуючи банки з вибухівкою як бойове навантаження для дронів.

Мотив операції офіційно не названо, однак серед можливих причин розглядають активну підтримку Варшавою України у війні проти Росії. З 2022 року Польща надала Києву військову й гуманітарну допомогу на суму близько €3,3 млрд, а також прихистила близько 1 млн українських біженців.

У прокуратурі уточнили, що справа розглядається у ширшому контексті гібридної війни Росії проти Європи.

Водночас інцидент збігся з хвилею порушень повітряного простору над країнами ЄС. Напередодні через «кілька появ дронів» був зупинений аеропорт у Мюнхені, де скасували 17 рейсів. Подібні випадки останнім часом фіксували також у Данії, Норвегії, Польщі, Естонії та Румунії.

У Європі все гучніше обговорюють ідею створення «стіни від дронів» для захисту східного кордону від атак, у яких підозрюють Росію. Москва ж усі обвинувачення відкидає, називаючи їх «безпідставними».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі затримали агента російської військової розвідки. Його підозрюють у підготовці терактів у трьох країнах Євросоюзу з використанням начинених вибухівкою консервних банок.