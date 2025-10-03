ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1056
Час на прочитання
2 хв

"Консерви з вибухівкою" по Європі: у яких країнах Росія готувала теракти

Вибухівку, заховану в банки з-під їжі, ймовірно мали використати для атак дронами в Польщі та інших країнах ЄС.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Консерви

Консерви / © euronews.com

Польські прокурори розслідують імовірну диверсійну операцію Росії, яка передбачала контрабанду вибухівки, замаскованої під консервовану кукурудзу.

Про це повідомило видання Gazeta Wyborcza з посиланням на Національну прокуратуру та Агентство внутрішньої безпеки (ABW), пише euronews.

За даними слідства, українець, пов’язаний із ГРУ, на ім’я Владислав D, привіз контейнери з Литви, де він нібито викопав їх на кладовищі, та залишив поблизу міста Лодзь у центральній Польщі.

Військові експерти зазначають, що обсяг вибухівки, знайдений у банках, міг би знищити автомобіль та завдати смертельних поранень людям поряд.

Координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що ГРУ планувало диверсії не лише в Польщі, а й у Литві та Німеччині, використовуючи банки з вибухівкою як бойове навантаження для дронів.

Мотив операції офіційно не названо, однак серед можливих причин розглядають активну підтримку Варшавою України у війні проти Росії. З 2022 року Польща надала Києву військову й гуманітарну допомогу на суму близько €3,3 млрд, а також прихистила близько 1 млн українських біженців.

У прокуратурі уточнили, що справа розглядається у ширшому контексті гібридної війни Росії проти Європи.

Водночас інцидент збігся з хвилею порушень повітряного простору над країнами ЄС. Напередодні через «кілька появ дронів» був зупинений аеропорт у Мюнхені, де скасували 17 рейсів. Подібні випадки останнім часом фіксували також у Данії, Норвегії, Польщі, Естонії та Румунії.

У Європі все гучніше обговорюють ідею створення «стіни від дронів» для захисту східного кордону від атак, у яких підозрюють Росію. Москва ж усі обвинувачення відкидає, називаючи їх «безпідставними».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі затримали агента російської військової розвідки. Його підозрюють у підготовці терактів у трьох країнах Євросоюзу з використанням начинених вибухівкою консервних банок.

Дата публікації
Кількість переглядів
1056
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie