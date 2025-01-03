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Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути частину техніки із Сирії

Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути частину техніки із Сирії

Російська армія. / Фото: Associated Press

Росіяни очікують на свої військові кораблі у сирійському місті Тартус для вивозу військової техніки.

Російська Федерація планує перекинути частину військової техніки з Сирії до Лівії за допомогою вантажних кораблів Sparta та Sparta II.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України.

Росіяни очікують на свої військові кораблі у сирійському місті Тартус для вивозу військової техніки, а також озброєння. За даними розвідки, там перебувають найманці підконтрольного Міноборони Росії "Африканського корпусу".

Зазначається, що вже 5 січня до сирійського порту планують прибути великі десантні кораблі країни-окупанта "Іван Грєн" й "Олександр Отраковський", а також суховантажне судно Sparta. Зараз усі судна перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “Іван Скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - повідомили в ГУР.

Окрім того, один корабель РФ зі складу оперативного з’єднання Військово-морських сил (ВМС) Росії у Середземному морі - фрегат "Адмірал Головко"- панує дозаправку.

Як повідомлялося, посеред моря зламалося судно для вивезення російських військ з СиріїВодночас залишки російського контингенту у Сирії завершили стягування з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях – на авіабазі у Хмеймімі та на військово-морській базі у Тартусі.

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