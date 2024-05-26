Розвідка РФ організовує диверсії, щоб зірвати постачання зброї Україні – деталі від NYT

Російське ГРУ влаштовує диверсії у країнах Європи, щоб зірвати постачання зброї до України і залякати європейців.

Розвідки США та західних союзників відстежують збільшення диверсійних операцій в Європі, які є частиною російської кампанії з підриву підтримки військових зусиль України.

Про це пише The New York Times.

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Серед російських операцій можуть бути зокрема, підпали складу в Англії, лакофарбового заводу у Польщі, житлових будинків в Латвії, а також магазину Ikea у Литві.

Крім того, людей, звинувачених у тому, що вони є російськими агентами, заарештували за звинуваченнями у підготовці нападів на військові бази США.

Хоча ці дії можуть виглядати випадковими, американські та європейські чиновники з безпеки кажуть, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, щоб уповільнити поставки зброї Києву та створити видимість зростаючої європейської опозиції щодо підтримки України. А офіційні особи кажуть, що цією кампанією керує російська військова розвідка ГРУ.

Атаки, принаймні на даний момент, не перервали потік зброї в Україну. Але деякі представники західних спецслужб у розмові з журналістами припускають, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни посилити безпеку в усьому ланцюжку постачання зброї, додаючи витрати та сповільнюючи темпи передачі.

Представники спецслужб США та Європи заявили, що Росія обережно поводиться з такими операціями. Кремль хоче привернути увагу до таємничих пожеж, але не настільки, щоб нарватися на пряме звинувачення.

Стратегія Росії – "розділяй і володарюй", – сказала пані Кендалл-Тейлор, нині старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки. "Зараз це не дуже дорога стратегія для Росії, тому що ми всі відповідаємо окремо. Ось чому важливо, щоб з часом ми колективізували відповідь".

"Вони (росіяни. – Ред.) хочуть перенести війну в Європу, але вони не хочуть війни з НАТО. Тож вони роблять усе те, що є меншим за звичайні атаки", – додала Кендалл-Тейлор.

Однією з перших недавніх диверсій, які приписують Росії, стала березнева пожежа на складі в Лондоні, на якому, ймовірно, перебувало озброєння, що мало бути відправлене до України.

За інформацією видання, оперативники ГРУ використовували російську дипломатичну будівлю в Суссексі, Англія, щоб завербувати місцевих жителів для здійснення підпалу. Чотирьом британцям висунули звинувачення в підпалі, а одному з них висунули звинувачення в допомозі іноземній розвідці.

У відповідь Британія вислала російського військового, який працював на спецслужби, і закрила кілька російських дипломатичних будівель, включаючи оперативний центр ГРУ в Сассексі.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія планує диверсійні дії на всьому європейському континенті.

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