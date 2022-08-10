Розвідка США дізналася, що росіяни вже вчаться керувати іранськими безпілотниками – CNN

За даними американської розвідки, російські військові протягом останніх кількох тижнів почали навчатися в Ірані керувати безпілотниками.

Це відбувається в межах угоди про передавання безпілотників з Ірану до РФ.

Про це повідомив анонімний посадовець в адміністрації США, пише CNN.

"Протягом останніх кількох тижнів російські офіційні особи проводили навчання в Ірані в межах угоди про передавання безпілотних літальних апаратів з Ірану до Росії", – сказало джерело видання.

Співрозмовник додав, що інформація розвідки США про навчання росіян в Ірані були нещодавно розсекречені.

За інформацією видання, Іран ще в червні почав навчання росіян користуватися безпілотниками Shahed-191 і Shahed-129 на аеродромі Кашан, розташованому на південь від Тегерана. Ці типи безпілотників здатні нести високоточні ракети.

Нагадаємо, в середині липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що їм відомо про наміри Ірану продати Росії сотні безпілотників, які можуть бути використані у війні в Україні.

В МЗС Ірану тоді заперечили, що країна планує продати Росії сотні безпілотників.

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