Розвідка назвала головну загрозу для США

Китай залишається головною військовою та кібернетичною загрозою Сполучених Штатів.

Про це йдеться у звіті розвідувальних служб США, опублікованому 25 березня, передає Reuters.

Згідно зі щорічною оцінкою загроз, проведеною розвідувальною спільнотою США, "Китай може вражати США за допомогою звичайної зброї, скомпрометувати американську інфраструктуру за допомогою кібератак і націлюватися на її активи в космосі, а також прагне витіснити США з позиції провідної сили ШІ до 2030 року".

У звіті розвідки США також йдеться про те, що "об’єднання Китаю, РФ та КНДР в коаліцію є незворотним, навіть якщо російсько-українська війна закінчиться".

Висновки спецслужби щодо Китаю:

найбільш масштабна та потужна військова загроза США;

до 2030 року прагне стати лідером у галузі ШІ;

домінує в ланцюгах постачання критичних матеріалів;

можливе посилення тиску на Тайвань;

потенційні військові дії проти Тайваню;

наполегливі дії в акваторіях підвищують ризик конфлікту.

Висновки розвідки США стосовно Росії:

вивчення ключових уроків війни в Україні;

розробка ядерного супутника з руйнівними наслідками;

разом із Китаєм приглядається до Гренландії.

Раніше повідомлялося, що Росія використала Китай, щоб навʼязати свої наративи Європі та США.

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