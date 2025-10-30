Розвідка США розкрила несподівані постачання для війни РФ: що приховують Китай і Москва

Володимир Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Попри заяви Пекіна, що Китай не постачає Москві летальну зброю, неофіційні доповіді для Держдепартаменту США та європейських урядів свідчать про інше. Китайські компанії активно постачають Росії критично важливі компоненти для виробництва безпілотників, які застосовуються у війні проти України.

Про це пише The Wall Street Journal.

Безпілотники FPV та великої дальності

Зокрема, минулого року Росія імпортувала понад 3,3 мільйона двигунів у компанії Shenzhen Kiosk Electronic Co. Ці двигуни, хоч і можуть використовуватися у побутовій техніці, опиняються у виробництві безпілотників FPV для атак на українських військових та цивільних. Кінцевим одержувачем є московська компанія “Рустакт”, яку українська розвідка ідентифікувала як виробника безпілотників. У грудні 2024 року ЄС запровадив санкції проти “Рустакту” за підтримку російських військових.

За період з липня 2023 року до лютого 2025 року “Рустакт” імпортував китайської продукції на суму близько 294 млн доларів, з них понад 83 млн доларів – електродвигуни. Після запровадження санкцій торгівля не припинилася, а структура поставок свідчить, що “Рустакт” виконує роль логістичного центру для інших виробників безпілотників у Росії.

Підтримка безпілотників великої дальності

Крім FPV, Китай постачає компоненти для безпілотників великої дальності, включаючи тип “Шахед”. Це двигуни, навігаційні системи та літій-полімерні акумулятори. Наприклад, у період з червня по серпень 2024 року понад 685 500 деталей двигунів експортувала китайська компанія для російської фірми Drake LLC, яка підпадає під санкції США.

Ще один приклад – Morgan LLC, яка не перебуває під санкціями США, але постачає компоненти для безпілотників великої дальності. З 2024 року Morgan імпортувала з Китаю товарів на суму близько 5 млн доларів, зокрема 7800 одиниць літій-полімерних акумуляторів для потреб російської “спеціальної військової операції”.

Висновки експертів

Аналітики наголошують, що масштаби поставок свідчать про роль Китаю як “ключового зовнішнього постачальника” російської військової промисловості. Доповіді закликають до введення вторинних санкцій проти китайських компаній, які підтримують військові амбіції Москви, щоб обмежити постачання компонентів для безпілотників та інших озброєнь.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтону щодо завершення війни в Україні.