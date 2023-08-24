Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Розвідка США розповіла, чи загинув Пригожин і чому впав його літак - WSJ 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1137
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Розвідка США розповіла, чи загинув Пригожин і чому впав його літак - WSJ 

Місце падіння літака Пригожина / Фото: Associated Press

У США розповіли свою версію ліквідації Пригожина.

Розвідка США вважає, що терорист Євгеній Пригожин таки загинув в авіатрощі, яка сталась в Тверській області Росії. 

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела в розвідці США. 

Видання зазначає, що їхні джерела в розвідці США вважають, що терорист та очільник ПВК "Вагнер" таки загинув в авіатрощі, яка сталась 23 серпня 2023 року в Тверській області Росії. 

Там зазначили, що розвідка США не вважає, що літак з ватажками "Вагнера" могла збити російська ППО. Там розглядають ту версію, що на борту літака могла вибухнути бомба, проте це поки лише попередні дані. 

Серед причин падіння літака розглядають також диверсію. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на падіння літака у Тверській області РФ, де міг бути терорист і лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Читайте також:

Як Путін використає смерть Пригожин

Як Путін використає смерть Пригожин

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1137
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація