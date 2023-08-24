Розвідка США вважає, що терорист Євгеній Пригожин таки загинув в авіатрощі, яка сталась в Тверській області Росії.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела в розвідці США.

Видання зазначає, що їхні джерела в розвідці США вважають, що терорист та очільник ПВК "Вагнер" таки загинув в авіатрощі, яка сталась 23 серпня 2023 року в Тверській області Росії.

Там зазначили, що розвідка США не вважає, що літак з ватажками "Вагнера" могла збити російська ППО. Там розглядають ту версію, що на борту літака могла вибухнути бомба, проте це поки лише попередні дані.

Серед причин падіння літака розглядають також диверсію.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на падіння літака у Тверській області РФ, де міг бути терорист і лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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