Розвідка встановила маршрут суден РФ з краденим українським зерном: як він пролягає

Країна-окупантка РФ продовжує красти українське зерно. Українська розвідка встановила маршрут російських суден, які траспортують поцуплену сільськогосподарську продукцію до Сирії.

Йдеться, зокрема, про російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич", які належать російській компанії "Crane Marine Contractor LLC" (Астрахань), з викраденою українським українським зерном (загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут. Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, в подальшому з сирійської території українське зерно Росія планує доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

Також російські окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з ростовом-на-дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

Раніше поідомляли, що російський "фюрер" Володимир Путін назвав чергову умову для експорту українського зерна.

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