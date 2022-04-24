РПЦ допомагає Кремлю розселяти в Росії депортованих українців — ЗМІ

Російська православна церква (РПЦ) відіграє важливу роль у депортації українців до Росії.

РПЦ розселяє депортованих по своїх притулках та монастирях, допомагаючи владі країни-агресорки.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Слідство.Інфо".

Цю інформацію видання дізналося від хакерів з Anonymus та проєкту DDoSecrets.За інформацією журналістів, Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає Церкві інформацію про депортованих, а вони централізовано розселяють українців.

"МНС РФ щоденно інформує церковників про зміни на окупованих територіях та, що ще цікавіше, про кількість примусово вивезених українців — маршрути та час доставки людей з України в Росію", — йдеться у розслідуванні.

У останньому листі від 30 березня, який є у розпорядженні "Слідства.Інфо", повідомляється, що за весь час депортації до Росії прибули майже 490 тисяч людей, серед яких 100 тисяч — діти. Таку ж кількість насильно вивезених до Росії українців недавно вказувала українська омбудсменка Людмила Денісова.

Мешканка Рубіжного Юлія розповіла про свій 5-денний шлях через Росію до Естонії та низку допитів, які їй довелося пройти на території РФ.

"Найстрашнішим і найнеприємнішим було спілкування з російськими МНС-никами. Вони обливали брудом і Україну, і нашого президента. Вони перефотографували всі наші документи", — розповідає вона.

Ті ж українці, які не змогли або не захотіли виїхати з Росії після депортації потрапляють до рук церковників. Силовики передають українців до монастирів та церков.

Слідство.Інфо

Журналісти дізналися, що практично у кожному регіоні РФ, куди привозять українців, місцеві єпархії опікуються питаннями переселенців. Представники РПЦ приносять їм їжу та проводять "духовні бесіди".

"Що відбувається з людьми у цих притулках та монастирях — невідомо. Якщо РПЦ регулярно публікує прес-релізи про відвідування державних пансіонатів з українцями, то перебування українців на території РПЦ не афішують", — пише "Слідство.Інфо".

Російські церковники навіть встановили камери спостереження за депортованими українцями. Так, у листуванні Синодального відділу з благодійності є лист про необхідність встановлення камер спостереження у місцях перебування переселених українців. Пояснюється це рішення питаннями безпеки.