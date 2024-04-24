РПЦ карає непокірних: священника відсторонили від служіння за молитву на могилі Навального

Дмитро Сафронов, російський православний священник, який у сороковини провів панахиду на могилі опозиціонера Олексія Навального, був відсторонений від духовних обов’язків і отримав три роки "покаяння".

Про це пише Reuters.

За інформацією видання, Сафронов кілька разів молився на могилі Навального у Москві, зокрема й 26 березня, коли за православною традицією проводять богослужіння з нагоди 40 днів після смерті.

Московська єпархія РПЦ повідомила, що Сафронова відсторонено від служіння та понижено до посади псаломника. Але жодної причини покарання церква не зазначила.

"Після закінчення періоду покаяння за відгуками з місця послуху буде прийнято рішення про можливість його подальшого священицького служіння", – повідомили в єпархії.

Похорони Навального, який помер в колонії начебто природною смертю, відбулися 1 березня. А вже 9 березня Сафронов виступив з промовою на його могилі, під час якої сказав, що Навальний закликав росіян не здаватися.

"Зло можна перемогти тільки одним, добром. Якщо ми намагаємося перемогти зло злом, то ми примножуємо зло. Тому ми справді будемо пам’ятати Олексія, пам’ятати його заповіт нам і будемо молитися за нього і сподіватися, що він молитиметься за нас біля престолу Господа", — цитує видання промову Сафронова.

Експертка Ксенія Лученко, яка веде блог про Російську православну церкву та критикує її керівництво, назвала Сафронова "справжнім героєм", який виконував свої обов’язки священника біля могили, попри ризики публічної підтримки опозиціонера.

"Їм [керівництву РПЦ – ред.] просто потрібно, щоб священники були слухняними й публічно підтримували точку зору патріарха на цю війну і підтримували російську державу, підтримували Путіна. А якщо хтось відмовиться, він буде покараний" – заявила Лученко.

Ймовірною формальною причиною відсторонення священника експертка назвала відмову Сафронова прочитати молитву про те, щоб Бог привів Росію до перемоги в Україні, яку Патріарх Кирил запровадив у 2022 році та зробив обов’язковою на богослужіннях.

Нагадаємо, російська церква карає священників, які не підтримують її позицію щодо війни в Україні. У січні РПЦ позбавила сану Олексія Умінського, який читав молитви за мир замість перемоги.

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