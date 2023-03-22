РПЦ відповідальна за війну в Україні – важлива заява Вселенського патріарха

Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини в Україні.

Російська православна церква (РПЦ) поділяє відповідальність за агресію РФ проти України та скоєні злочини.

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Reuters.

Варфоломій, який у 2019 році розлютив Москву, визнавши новостворену Православну церкву України, заявив, що Кремль використовує РПЦ як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочині агресії та розділяє відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", – сказав Вселенський патріарх.

Він запевнив, що готовий допомогти у "духовному відродженні" Росії після війни.

"Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку. Нашим спільним християнським обов’язком є ​​використання сил діалогу, щоб повернути наших російських братів і сестер до нашої спільноти спільних цінностей", – додав Варфоломій.

Раніше повідомлялося, що священники УПЦ МП розпочали збір підписів зі зверненням до патріарха Варфоломія ініціювати над Московським патріархом Кирилом найвищий церковний суд.

Патріарх Кирило благословляв окупантів вбивати україців і заявив, що мобілізовані росіяни, які загинуть в Україні, потраплять до раю.

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