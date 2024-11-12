Російські дрони у Молдові: Санду розповіла, чи є загроза для громадян

Дрони, виявлені на території Молдови, не становлять небезпеки для громадян.

Про це повідомила Президент Республики Молдова Майя Санду, передає інформаційне агентство Moldpres.

Вона зазначила, що з першого дня війни уряд здійснив усі необхідні заходи для захисту повітряного простору, включно з закупівлею технологій для виявлення та запобігання потенційним загрозам.

"Судячи з повідомлень установ, ці дрони не становлять небезпеки для громадян. Ми повинні придбати необхідні технології для захисту всієї країни, щоб усі громадяни відчували себе в безпеці", – сказала Майя Санду після сьогоднішнього засідання Вищої ради безпеки.

Дрон на території Молдови / Фото: Moldpres

Президент також наголосила, що, хоча ці дрони зараз не становлять небезпеки, сам факт їхньої появи над молдовським повітряним простором викликає занепокоєння.

"Наразі це не становить небезпеки для Республіки Молдова, але сам факт того, що війна йде біля нашого кордону і що над нашим повітряним простором літають дрони, є приводом для занепокоєння", – додала вона.

Нагадаємо, вчора в Кеушенському та Ришканському районах було знайдено два російські дрони. Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що має чітку інформацію про порушення повітряного простору Республіки Молдова російськими безпілотниками.