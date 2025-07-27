Рубіо назвав країну, без якої Росія не змогла би вести війну

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія без прихованої підтримки Китаю не змогла би продовжувати війну проти України. Допомога Пекіну відбувається, зокрема, через закупівлю російської нафти.

Про це він говорив в ефірі Fox News.

«Китай надає Росії стільки допомоги, скільки може собі дозволити, щоб не бути викритим. Європейці вже це зрозуміли. Путін не зміг би продовжувати цю війну без підтримки Китаю, особливо без закупівлі російської нафти», — повідомив держсекретар.

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Рубіо вважає, що Китай зацікавлений у тривалій російсько-українській війні, оскільки це відволікає США та заважає їм зосередитися на інших регіонах світу, які становлять інтерес для КНР.

Водночас, очільник Держдепу наголосив, що Сполученим Штатам потрібно шукати можливості співпраці з Китаєм.

«Сполучені Штати й Китай — це дві наймогутніші та найважливіші країни у світі, тому ми повинні мати відносини. Ми повинні мати змогу говорити з ними. І, якщо можливо, знаходити сфери для співпраці», — додав він.

Нагадаємо, раніше на засіданні Ради Безпеки ООН Сполучені Штати Америки звинуватили Китай у сприянні російській військовій агресії проти України. Тимчасова повірена у справах США в ООН Дороті Ші заявила, що Пекін має припинити допомогу Москві, зокрема постачання товарів подвійного призначення.

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