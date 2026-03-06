Рубіо назвав мету та очікувану тривалість війни проти Ірану – Axios

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив міністрам закордонних справ арабських країн, що війна проти Ірану, як очікується, триватиме ще кілька тижнів.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на осіб, безпосередньо обізнаних з переговорами, які відбулися в четвер, 5 березня.

Очільник Держдепу також сказав міністрам, що військова операція США в Ірані не ставить мету змінити режим. Водночас він чітко дав зрозуміти, що Вашингтон хоче, щоб країною керували інші люди, повідомили джерела.

Реклама

Рубіо додав, що наразі діалог США з іранським режимом відсутній, і що будь-які переговори зараз підірвуть поточні військові цілі.

За його словами, військова увага США зараз зосереджена на ракетних установках, арсеналах та заводах Ірану.

Війна США проти Ірану: заяви Трампа про тривалість та мету

Нагадаємо, Дональд Трамп у п’ятницю, 5 березня, заявив, що США не укладатимуть з Іраном жодної угоди і мають намір прийняти лише його беззастережну капітуляцію.

Раніше американський президент висловив бажання особисто брати участь у виборі наступного верховного лідера Ірану після загибелі аятоли Алі Хаменеї. Він визнав, що Моджтаба Хаменеї, син убитого верховного лідера Алі Хаменеї, є найімовірнішим наступником, але водночас чітко дав зрозуміти, що вважає такий результат неприйнятним.

Реклама

За словами Трампа, США хочуть бачити на чолі Ірану людину, здатну принести «гармонію та мир», інакше через кілька років конфлікт може відновитися.

Наступного дня після початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Дональд Трамп заявляв, що військова операція проти Ірану може тривати орієнтовно чотири тижні.

Згодом президент США заявив, що перебіг війни проти Ірану перевершує очікування Вашингтона.