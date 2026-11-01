Рубіо не вірить у швидкий мир: що він сказав про майбутнє України в НАТО

Рубіо про вступ України до НАТО / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не має впевненості у можливості досягнення мирної угоди щодо України шляхом переговорів. Водночас Рубіо висловився щодо вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Рубіо висловився щодо вступу України до НАТО: що заявив

За словами європейських джерел, Рубіо у приватних розмовах із західними колегами поділився скепсисом щодо імовірності підписання мирного договору в найближчі місяці. Все це відбулося під час дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої двадцятки» в Атланті, яка завершилася 31 жовтня.

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«Я не знаю, чи можливий мир шляхом переговорів в Україні. Це саме те, що ми намагаємося з’ясувати. Я не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі врегулювання шляхом переговорів», — сказав Рубіо.

За інформацією західних посадовців, у приватних розмовах Рубіо торкнувся й теми потенційного членства України в НАТО, назвавши його нереалістичним у короткостроковій перспективі та неприйнятним для Путіна.

Крім того, він застеріг, що навіть повне захоплення Донбасу не зупинить територіальні амбіції Кремля.

Це «не вгамує російських апетитів», — навели слова держсекретаря європейські джерела.

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Інші заяви Рубіо та як минув саміт

Європейські посадовці на умовах анонімності повідомили, що американський дипломат кулуарно висловив сумніви щодо приїзду Володимира Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі.

«Я навіть не знаю, чи приїде президент Путін до Маямі. Вони цього не оголошували й не підтверджували», — сказав держсекретар.

Хоча публічно Рубіо висловлював мало оптимізму щодо комплексної мирної угоди, він окреслив більш локальну дипломатичну мету, де Вашингтон розраховує на результат: припинення вогню в акваторії Чорного моря.

Під час зустрічі в Атланті європейські представники тиснули на Москву з вимогою припинити атаки на судноплавство у цьому стратегічному регіоні.

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Саміт в Атланті оголив глибокий розкол між Москвою та європейськими урядами. Присутність Лаврова призвела до того, що декілька делегацій відмовилися брати участь у традиційному спільному фотографуванні чиновників G20, через що процедуру взагалі скасували.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас звинуватила Лаврова у поширенні дезінформації під час засідань. Вона заявила журналістам, що Росія не демонструє готовності до мирних переговорів, про що свідчить інтенсивність щоденних ударів по території України.

Лавров, своєю чергою, розкритикував позицію Європи, назвавши її «пихатим бойкотом», та похвалив адміністрацію Трампа за готовність до діалогу з Москвою.

Дводенна зустріч міністрів завершилася без ухвалення підсумкового спільного комюніке. Через суперечки навколо питань України, Близького Сходу, торгівлі та морської безпеки провідні економіки світу не змогли дійти згоди.

НАТО: останні новини

Нагадаємо, Кремль знову озвучив вимогу скоротити присутність НАТО в Європі до кордонів 1997 року та продовжує намагатися усунути європейських лідерів від мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що Москва намагається зробити основними учасниками перемовин лише РФ та США, обмежуючи суверенне право європейських держав самостійно обирати військово-політичні союзи.

Водночас риторика Кремля щодо залучення Європи залишається суперечливою. Очільник МЗС РФ Сергій Лавров звинувачує Європу у прагненні «втиснутися» в переговори, тоді як помічник Путіна Юрій Ушаков заперечує участь європейців у тристоронніх зустрічах.

Речник Кремля Дмитро Пєсков припускає підтримку лише тих європейських посередників, які погодяться на максималістські вимоги Росії, що, за оцінкою аналітиків ISW, фактично означає повну капітуляцію України.

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