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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Рубіо оцінив шанси Росії у "неядерній" війні та принизив Медведєва

У війні неядерними засобами Росія не має жодних шансів перемогти не тільки США, але й деякі країни Європи.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Держсекретар США Марко Рубіо вважає нереальним прямий військовий конфлікт з Росією, яким нещодавно пригрозив Вашингтону заступник російської Ради безпеки та експрезидент Дмитро Медведєв. Заяви російського чиновника не найвищого рангу він вважає не більш, ніж провокацією.

Про це очільник Держдепу сказав в інтерв’ю Fox News.

За його словами, війну між США та Росією «неможливо собі уявити», оскільки йдеться про дві найбільші ядерні армії у світі. Тому такий конфлікт несе в собі занадто великий ризик для всього світу.

Однак, на думку Рубіо, у війні неядерними засобами Росія не має жодних шансів перемогти не тільки США, але й деякі країни Європи.

«Росіяни не змогли б протистояти Сполученим Штатам чи, чесно кажучи, багатьом країнам Європи, якщо на те пішло. Я думаю, що їм було б важко. Вони мають труднощі з Україною, яка зараз є найбільшою армією в Європі, але на момент вторгнення не була. Я думаю, що їм було б важко. На звичайному фронті дуже», — наголосив держсекретар.

Марко Рубіо вважає, що не варто сприймати серйозно погрози чиновника такого рангу, яким тепер є Дмитро Медведєв.

«Він, по суті, не є релевантним гравцем у російській політиці. Він не ухвалює рішень. Його немає на жодній із зустрічей чи розмов, які ми коли-небудь мали… Я не впевнений, що він виступає від імені офіційної російської позиції, але він, безумовно, хтось на офіційній посаді в Росії, хто говорить речі, що є провокаційними», — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп у відповідь на погрози Медведєва щодо можливої війни з Вашингтоном порадив «невдалому російському політику» стежити за своїми словами.

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