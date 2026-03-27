Рубіо приголомшив реальним станом армії РФ: що заявив

Марко Рубіо

Реклама

Втрати особового складу російської армії на війні наразі перевищують темпи мобілізації в РФ.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час візиту до Франції на міністерську зустріч G7.

Американський посадовець зазначив, що війна супроводжується величезними втратами, і саме російська сторона демонструє негативну динаміку у відновленні людського ресурсу.

Реклама

«Очевидно, що ця війна триває, і це дуже прикра війна. Втрати там величезні. Особливо російська сторона програє… Я думаю, зараз вони втрачають більше солдатів, ніж набирають», — зазначив Рубіо.

Держсекретар наголосив на високій інтенсивності бойових дій, проте не навів конкретних статистичних даних щодо кількості загиблих чи поранених.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію від Зеленського про нові умови надання гарантій безпеки Україні.

Тоді Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні вивести війська з частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Він наголосив, що вважає такий крок небезпечним, адже він створює серйозні ризики для безпеки України та Європи загалом.

Реклама

Окрім цього, президент України повідомив, наразі дату наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ не визначено.