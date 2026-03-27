Рубіо публічно посперечався з очільниками МЗС G7 щодо воєн в Україні та Ірані

Марко Рубіо

Реклама

Під час саміту міністрів закордонних справ G7 у Франції держсекретар США Марко Рубіо вступив у відкриту полеміку з партнерами щодо стратегій в Україні та Ірані. Американський дипломат висловив невдоволення позицією союзників, зауваживши, що у критичні моменти Вашингтон так і не дочекався від них конструктивної підтримки у відповідь на свої запити.

Про це пише Bloomberg.

«У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні (РФ проти України — ред.). Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей», — заявив Рубіо.

Реклама

Очільник американського Держдепу мав на увазі заклик Дональда Трампа щодо розблокування Ормузької протоки. Так, європейські уряди оголосили готовність долучитися до цих зусиль, але за умови припинення бойових дій.

Також американські бази в Європі відігравали ключову роль у військових діях, а деякі європейські бази надавали логістичну підтримку.

«Мушу сказати, це дратує», — сказав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль перед зустріччю з Рубіо в етері радіостанції Deutschlandfunk.

Він пояснив, що Берлін не отримав від Вашингтона чітких запитів.

Реклама

«Наразі юридичні вимоги до нас щодо такої операції не виконуються. І немає конкретного прохання до нас вжити заходів у цей час», — підкреслив міністр.

Водночас речник французького МЗС Паскаль Конфавре акцентував, що планування захисту Ормузької протоки триває, але відбудеться після закінчення бомбардувань.

«Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми чітко дали зрозуміти, що ця війна не є нашою війною, і ми не хочемо вплутуватися в неї», — заявив він.

Водночас в Х Рубіо написав, що на зустрічі G7 він «знову заявив, що президент Трамп прагне якомога швидше досягти припинення вогню та врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів».

Реклама

Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо слідом за своїм босом Дональдом Трампом «відхрестився» від війни в Україні, заявивши, що це не справа Америки. Про це Рубіо сказав у розмові з журналістами. Держсекретар пояснив, що заява Трампа про те, що війна в Україні не стосується США, була докором союзникам, які відмовляються допомагати Штатам у війні на Близькому Сході.