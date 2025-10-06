- Дата публікації
-
Категорія
Світ
Рубіо розповів, хто має стати наступником Трампа на посту президента США
Наступні вибори президента США заплановані на 2028 рік.
Держсекретар США Марко Рубіо озвучив, хто, на його думку, може стати наступним кандидатом на пост президента від Республіканської партії.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
Під час розмови журналістка зазначила, що за словами низки джерел, президент США Дональд Трамп розглядає Рубіо як можливого наступника руху MAGA (Make America Great Again). У зв’язку з цим політику поставили питання, чи готовий він балотуватися у 2028 році, якщо про це попрохає Трамп.
«Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов’язками», — сказав Рубіо.
Він підкреслив, що у них злагоджена команда, яка працює на президента.
Також Рубіо відреагував на слова ведучої, яка заявила, що політик має глибокі знання не лише у зовнішній, а й у внутрішній політиці.
«Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя — це те, що люди іноді плутають. Наше завдання — реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Так. Чи можемо пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він, людина, яку обрали американці», — резюмував держсекретар.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися у Нью-Йорку.
Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння президента Дональда Трампа щодо Росії не безмежне і він має реальні варіанти введення додаткових економічних санкцій, якщо це буде необхідно для припинення ескалації конфлікту.