Рубіо розповів, хто має стати наступником Трампа на посту президента США

Марко Рубіо та Джей Ді Венс / © Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо озвучив, хто, на його думку, може стати наступним кандидатом на пост президента від Республіканської партії.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Під час розмови журналістка зазначила, що за словами низки джерел, президент США Дональд Трамп розглядає Рубіо як можливого наступника руху MAGA (Make America Great Again). У зв’язку з цим політику поставили питання, чи готовий він балотуватися у 2028 році, якщо про це попрохає Трамп.

«Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов’язками», — сказав Рубіо.

Він підкреслив, що у них злагоджена команда, яка працює на президента.

Також Рубіо відреагував на слова ведучої, яка заявила, що політик має глибокі знання не лише у зовнішній, а й у внутрішній політиці.

«Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя — це те, що люди іноді плутають. Наше завдання — реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Так. Чи можемо пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він, людина, яку обрали американці», — резюмував держсекретар.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися у Нью-Йорку.

Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що терпіння президента Дональда Трампа щодо Росії не безмежне і він має реальні варіанти введення додаткових економічних санкцій, якщо це буде необхідно для припинення ескалації конфлікту.